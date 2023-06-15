Санкт-Петербург, 15 июня, 2023, 10:14 — ИА Регнум. В результате изменения конфигурации мировой экономики произойдёт вычет из её глобального роста, также может произойти замедление технологического прогресса. Об этом 15 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Конфигурация мировой экономики меняется. И следствием этого будет <…> вычет из глобального роста и возможное замедление технологического прогресса, мы должны учитывать этот риск», — сказала она.

Глава Центробанка отметила, что это отразится и на внешней, и на внутренней политике, и уточнила, что уже сейчас множество стран ведут активную промышленную политику по проведению импортозамещения или возвращения производства на свою территорию.

Также Набиуллина указала, что параллельно в мировой экономике наблюдается фрагментация, которая, по её словам, является системным изменением.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая научный руководитель Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве Александр Ильинский заявил, что мировая экономика пока не разваливается, однако уже покрылась сетью трещин, из-за чего нервничают и США, и Китай. Эксперт уточнил, что сегодня сложилась очень тревожная ситуация, так как структурные противоречия накапливались в течение десятилетий.

Также эксперт указал, что исторически каждая смена мирового гегемона всегда сопровождалась большими войнами. Он отметил, что говорить о том, что мир расколется на враждующие экономические блоки, пока нельзя, однако, по его мнению, глобальная экономика «поражена сетью трещин».