Киев, 15 июня, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Учителей заставили дежурить по ночам в бомбоубежищах, расположенных в школах, после скандала с закрытыми убежищами в Киеве. Об этом 14 июня сообщает украинское издание «Klymenko. Time».

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Как рассказал изданию депутат Верховной рады Роман Грищук, учителей заставляют дежурить по ночам в бомбоубежищах, расположенных в зданиях школ, так как укрытия должны быть доступны для людей круглосуточно. Однако учителям не выплачивают никаких надбавок за ночные дежурства. По мнению депутата, такие дежурства — это фактически прямой рабский труд.

Власти Киева приняли решение заставлять дежурить в бомбоубежищах учителей после скандала, связанного с гибелью троих человек, которые не смогли попасть в укрытие во время воздушной тревоги. На Украине после этого началась ревизия всех убежищ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что результаты проверки состояния укрытий на Украине назвал неутешительными президент страны Владимир Зеленский. Украинский лидер отметил, что к 16 июня должны быть готовы проекты решений в отношении ответственных по вопросу укрытий и в отношении обеспечения надлежащего уровня защиты населения.

В свою очередь глава МВД Украины Игорь Клименко после проверки 4800 убежищ указал, что каждое четвертое бомбоубежище на Украине непригодно к использованию либо закрыто.