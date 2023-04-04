Москва, 4 апреля, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Объединённый мир борьбы (UWW) намерен предложить Международному олимпийскому комитету (МОК) смягчить критерии, позволяющие спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных турнирах. Об этом 4 апреля заявил директор Центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ «ЦСП») Георгий Брюсов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

В сообщении в Telegram-канале Брюсов указал, что такое решение было принято на заседании исполкома UWW. Так, в частности, речь идёт о смягчении критериев в отношении спортсменов, работающих по контракту с военными организациями.

Кроме того, на заседании исполнительный комитет UWW принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных соревнованиях при соблюдении рекомендаций МОК.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет призвал международные спортивные федерации не допускать граждан России и Белоруссии к участию в соревнованиях. Поводом стала спецоперация на Украине.

В начале 2023 года МОК допустил возможность участия отдельных спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях при соблюдении ими ряда жёстких условий. Так, в частности, спортсмены могут участвовать в соревнованиях исключительно в «нейтральном» статусе, никоим образом не представляя своё государство. Кроме того, спортсмены не должны поддерживать спецоперацию и полностью соблюдать все антидопинговые правила.

МОК особо подчеркнул, что в случае нарушения этих требований, российские и белорусские спортсмены, уже допущенные к соревнованиям, будут немедленно от них отстранены.

В конце марта стало известно, что Международный олимпийский комитет будет обсуждать «нейтральность» спортсменов из России и Белоруссии с Советом Ассоциации международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF) и международными спортивными федерациями.