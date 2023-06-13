Санкт-Петербург, 13 июня, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Российские активы японской автомобилестроительной корпорации Toyota, в том числе и автомобильный завод в Санкт-Петербурге, были проданы ФНУП «НАМИ» без опции обратного выкупа. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Toyota

По его словам, сделку по приобретению активов японской компании заключили ещё в конце весны этого года. Кроме того, сделка предусматривает передачу прав собственности на землю, здание завода и всё приписанное оборудование.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется запустить выпуск электрических микрокаров L-Type. По словам заместителя генерального директора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаила Подвязникова, на заводе намерены выпускать от 10 до 14 тысяч таких микрокаров.

Кроме того, «Алмаз-Антей» намерен в 2026 году начать на санкт-петербургском заводе серийный выпуск электромобилей E-Neva.