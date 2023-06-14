Сочи, Краснодарский край, 14 июня, 2023, 08:32 — ИА Регнум. В результате сильных дождей в Сочи произошёл выход из берегов реки Мацесты. Об этом 14 июня сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Михаил Мокрушин/РИА Новости Автомобиль едет по мосту через реку Мацесту

«В Сочи из-за сильных дождей вышла из берегов река Мацеста в Хостинском районе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за этого произошло подтопление автомобилей, придомовых территорий, цокольных помещений и первых этажей зданий. Также к сообщению прикреплена видеозапись, на которой запечатлены затопленные улицы города и подтопленные водой здания и автомобили.

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Как сообщало ИА Регнум, 11 июня стало известно, что в Краснодарском крае из-за сильных дождей произошло подтопление около 80 придомовых территорий в трёх муниципальных образованиях. При этом эвакуировать и расселять попавших в зону бедствия местных жителей не потребовалось, так как воду с подтопленных территорий удалось откачать.