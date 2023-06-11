Краснодар, 11 июня, 2023, 08:55 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в результате обильных дождей в трёх муниципальных образованиях подтопило почти 80 придомовых территорий. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

По её информации, в Крымском районе в результате обильных осадков (61 мм) было подтоплено 67 придомовых территорий в г. Крымске, вода зашла в 10 домовладений и 4 квартиры в многоквартирном доме.

Отмечается, что эвакуация и расселение жителей не требуются. Воду с подтопленных территорий уже откачали. Постановлением главы Крымского городского поселения был введён режим ЧС.

По информации пресс-службы, в Темрюкском районе было подтоплено 5 придомовых территорий на ст. Голубицкая и в г. Темрюке, в дома вода не заходила. С подтопленных территорий воду также откачали.

В Анапе в хуторе Большой Разнокол и хуторе Малый Разнокол было подтоплено 5 придомовых территорий, в результате в один дом вода заходила до 10–15 см. Воду с подтопленных территорий также откачали.

Ранее оперативный штаб сообщил, что из-за сильных дождей подтопило территории трёх муниципальных образований. В Анапе выпало 50 мм осадков, в Крымском районе — 30 мм и Темрюкском районе — 10 мм.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня из-за сильных ливней в городе Армавире Краснодарского края был введён режим чрезвычайной ситуации. В Армавире в течение часа выпала двухнедельная норма осадков. Из-за сильных ливней в городе оказалось подтоплено порядка 15 частных домовладений. Кроме того, произошло обрушение канализационного коллектора по улице Шоссейной, отключились 14 электроподстанций, частично затоплены автовокзал и детский сад № 10.