Мариуполь, ДНР, 14 июня, 2023, 03:04 — ИА Регнум. Корреспондент французского радиовещательного издания Radio France Сильвен Тронше, побывавший в Мариуполе Донецкой Народной Республики, назвал впечатляющими темпы и масштабы восстановления города.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

«Дорожная инфраструктура, совершенно новые и красочные здания, отели для туристов», — рассказал Тронше, отметив, что у Мариуполя есть все шансы стать крупным морским курортом на берегу Азовского моря.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Мариуполя Олег Моргун заявил, что процесс восстановления города полностью завершат в течение трёх лёт. Он напомнил, что на данный момент ремонтно-восстановительные работы идут на 1,8 тысячи объектах Мариуполя.

Вооружённые силы России полностью освободили Мариуполь 20 мая 2022 года. На расположенном в городе металлургическом комбинате «Азовсталь» удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих, многие из которых сдались в плен.