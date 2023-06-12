Мариуполь, ДНР, 12 июня, 2023, 08:08 — ИА Регнум. В течение ближайших трёх лет город Мариуполь планируется полностью восстановить, заявил ТАСС глава города Олег Моргун.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

«Я думаю, что в течение трех лет мы закроем тему восстановления города», — сказал мэр, добавив, что 2023 год будет ударным.

В Мариуполе сейчас ремонтно-восстановительные и строительные работы идут на 1,8 тыс. объектов (жилые дома, объекты социальной и коммунальной инфраструктуры), уточнил Моргун.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая в Мариуполе прошла церемония запуска первого трамвайного маршрута. Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут и дальше последовательно решать вопросы в новых регионах для их возвращения в нормальное русло.

В Мариуполе рабочие снесли 307 домов, которые невозможно отремонтировать, остальные здания активно восстанавливаются. Облик центра города решили сохранить. Завершить реконструкцию центральной части Мариуполя, по словам заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, планируется к концу 2023 года.