Москва, 13 июня, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что в случае Третьей мировой войны победителей не будет. Об этом он сказал во время встречи с российскими военными корреспондентами 13 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«На самом деле там очень много людей со здоровой головой, и они явно не хотят вести дело к Третьей мировой войне, в которой не будет победителей. В том числе, не будет победителя в виде Соединённых Штатов», — заявил российский лидер.

Глава государства отметил, что Штаты лишь делают вид, что не боятся эскалации конфликта на Украине до мирового уровня, но на самом деле этого явно не хочет никто.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в США заявили об угрозе бездействия президента Джо Байдена при угрозе Третьей мировой. Председатель комитета Палаты представителей Майкл Галлахер заявил, что американский лидер недостаточно усердно действует, чтобы предотвратить потенциальную возможность войны, которая может начаться из-за территориальных претензий Пекина в отношении Тайваня. По мнению политика, в январе 2024 года, когда в Китае пройдут выборы президента, Штаты окажутся «в максимальной опасности».