Москва, 13 июня, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что бывший украинский лидер Виктор Ющенко стал президентом в результате госпереворота. Об этом глава государства сказал на встрече с военными корреспондентами во вторник, 13 июня.

Nikolay Lazarenko/Global Look Press Виктор Ющенко

«Мы знаем, в результате чего он пришёл к власти. Придумали третий тур голосования. Какой, на хрен, третий тур? Он не предусмотрен конституцией. Это — госпереворот», — заявил российский лидер.

При этом Путин отметил, что, несмотря на абсолютную противоправность, переворот прошёл «относительно мирным способом».

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Виктор Ющенко занимал пост президента Украины с 2005 по 2010 годы. В первом туре президентских выборов он набрал 39,87% голосов, во втором туре, согласно объявлению ЦИК — 46,69% голосов, что соответствовало второму месту. Ющенко с этим не согласился и подал иск о противоправности действий избиркома и фактах фальсификации. Верховный суд Украины признал результаты второго тура «не соответствующими реальному волеизъявлению» и постановил повторить голосование. По итогам «третьего тура» Ющенко стал третьим президентом Украины.