Москва, 13 июня, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий основания для признания недействительными российских загранпаспортов. Документ 13 июня опубликовали на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Нововведение увеличивает количество оснований для признания российского загранпаспорта недействительным. В число таковых входят: утрата загранпаспорта, прекращение гражданства России, непригодность документа, невозвращение его по окончании служебной командировки, смерть, факт отсутствия паспорта или его неполучение, непередача паспорта на хранение в уполномоченные орган или организацию без уважительной причины, если право гражданина на выезд из России ограничено по закону, оформление паспорта на утраченном (похищенном) бланке и т.п.

Также в документе уточняется срок оформления загранпаспорта при обращении по месту жительства. Помимо этого, в законе прописали правила изъятия загранпаспорта, к примеру, в случае обнаружения признаков оформления удостоверяющего личность гражданина документа на основании поддельных либо недействительных документов или недостоверных сведений, или на поддельном бланке, или при получении изъятого паспорта.

Закон будет считаться вступившим в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Как сообщало ИА Регнум, 23 мая Госдума в третьем чтении приняла проект закона об основаниях признания недействительными загранпаспортов. Его внесли в парламент на рассмотрение правительством 12 августа 2021 года. По мнению властей, новый закон позволит устранить правовую неопределенность и снизит коррупционные риски.