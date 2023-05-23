Москва, 23 мая, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, заключительном чтении проект закона, которым закрепляются основания для признания российских загранпаспортов недействительными.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничный паспорт гражданина России

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты правительством России 12 августа 2021 года. Его разработчики считают, что принятие данного закона будет способствовать устранению правовой неопределенности в связи с «отсутствием на законодательном уровне оснований недействительности паспорта, что снимет коррупционные риски и исключит возможность злоупотребления со стороны должностных лиц». Первое чтение документ прошёл 17 ноября 2021 года, второе чтение состоялось 18 мая 2023 года.

Изменения вносятся в закон о порядке выезда из России и въезда в РФ, который дополняется новой статьёй об основаниях недействительности паспорта, служебного паспорта или дипломатического паспорта.

Такими основаниями будут считать утрату паспорта, изменение владельцем паспорта в установленном порядке фамилии, имени, отчества, информации о дате или месте рождения, изменение пола, смерть владельца паспорта, истечение срока действия паспорта, непередачу без уважительной причины паспорта гражданином России, право которого на выезд из страны ограничено, на хранение в уполномоченные орган или организацию. Паспорт будет считаться недействительным также в случае прекращения гражданства либо если документ был оформлен на утраченном или похищенном бланке.

Как передавало ИА Регнум, Гознак сообщил о производстве загранпаспортов нового образца. «Гознак занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам», — заявили в пресс-службе предприятия, подчеркнув, что говорить о производстве таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно.

В феврале в России приостановили приём заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца из-за проблем в микросхемах, встраиваемых в документ. В Гознаке тогда пояснили, что на предприятие за месяцы поступил большой объём заявок на персонализацию заграничных паспортов, увеличив потребность в микросхемах.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, которые освобождают от уплаты ряда государственных пошлин жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Гражданам, проживающим в указанных регионах, не придется платить пошлины за выдачу российского паспорта, загранпаспорта, национального водительского удостоверения и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

МВД России в 2022 году выдало свыше 5,4 млн загранпаспортов, что на 1,5 млн загранпаспортов больше, чем в 2021 году. В 2022-м всего было оформлено 13 384 942 паспорта гражданина России, в том числе внутренних — 7 971 568 и заграничных — 5 413 374.