Гонконг, Китай, 13 июня, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Мужчина был задержан сотрудниками полиции за нанесение надписей краской из баллончика на стене здания генконсульства США в Гонконге. Об этом 13 июня сообщает гонконгская газета «Синдао жибао».

Kacey Wong Полицейские Гонконга

Уточняется, что сотрудники полиции получили вызов от работников генконсульства США в 05:22 по местному времени (00:22 мск). Прибывший на место инцидента полицейский патруль задержал подозреваемого в вандализме.

Отмечается, что мужчина сделал две надписи по два слова в каждой на стене у входа в здание американской дипмиссии и на воротах. В каждой надписи слово «гегемония» было выполнено по-английски, а «двойные стандарты» по-китайски, но так называемыми упрощёнными иероглифами, которые используют лишь в материковой части Китая.

Сотрудники консульства немедленно завесили надписи плакатами, а затем уничтожили их. генконсульство при этом работу не приостанавливало.

Как рассказали в полиции, подозреваемый мужчина 47 лет прибыл в Гонконг из города Хэцзэ в провинции Шаньдун на востоке Китая. Мотивы его поступка устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в столице КНР, спустя два с половиной месяца после установления дипломатических отношений между Китаем и Гондурасом, открылось посольство центральноамериканской республики.