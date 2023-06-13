Вашингтон, 13 июня, 2023, 05:19 — ИА Регнум. Конгрессмен от Республиканской партии Соединённых Штатов Америки Ронни Джексон обвинил американского президента Джо Байдена в «преступлении века» из-за его предполагаемых связей с руководством украинской частной газодобывающей компании Burisma.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Если ФБР располагает аудиозаписями переговоров между руководителями компании Burisma и Джо Байденом, они [аудиозаписи] должны быть обнародованы немедленно», — написал Джексон на своей странице в социальной сети Twitter, добавив, что проступок Байдена является «преступлением века».

Ранее стало известно, что исполнительный директор украинской корпорации Burisma, которого обвиняют в якобы даче взятки Байдену и его сыну Хантеру, сохранил в качестве компрометирующих материалов 17 аудиозаписей своих с ними бесед.

По словам американского сенатора Чака Грассли, Федеральное бюро расследований передало американским законодателям соответствующие документы расследования о предполагаемом получении Байденом взятки.