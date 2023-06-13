Киев, 13 июня, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Гражданин Финляндии, сражавшийся на стороне украинской армии, погиб в ходе боевых действий на Украине. Об этом 12 июня сообщает издание Helsingin Sanomat.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Уточняется, что 30-летний мужчина добровольно отправился в зону проведения спецоперации вскоре после начала боевых действий. Он принимал участие в боях на стороне ВСУ, а также занимался оказанием медицинской помощи.

Финн принимал участие во многих операциях украинской армии, включая бои за Артёмовск. Подробности его гибели, а также имя и другие данные не раскрываются. Семья погибшего от комментариев отказалась.

Ранее ИА Регнум сообщало, что британский наемник, воевавший на стороне ВСУ с февраля 2022 года, погиб в ДТП на Украине. Отслуживший восемь лет в армии решил, что его навыки пригодятся на Украине. Бывший британский снайпер Джулиан Торн обучал военнослужащих ВСУ использовать военное оборудование, переданное Киеву Лондоном.