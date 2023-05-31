Лондон, 1 июня, 2023, 02:52 — ИА Регнум. Британский наемник, воевавший на стороне ВСУ с февраля 2022 года, погиб в ДТП на Украине. Об этом 31 мая сообщила газета Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Уточняется, что бывший британский снайпер Джулиан Торн из Хексема в Нортамберленде, погиб в результате ДТП ещё 21 мая, но его родные до сих пор не могут вывезти тело на родину.

Отмечается, что невеста 36-летнего Джулиана открыла сбор средств на американской краудфандинговой платформе для перевозки тела британца в его родной город, так как стоимость репатриации оказалась неподъёмной для семьи погибшего.

По данным издания, Торн, отслуживший восемь лет в армии, решил, что его навыки пригодятся на Украине. Он обучал военнослужащих ВСУ использовать военное оборудование, переданное Киеву Лондоном.

Ранее ИА Регнум сообщало, что тысячи наёмников из США могут принимать участие в военных действиях в конфликте на Украине на стороне ВСУ. При этом точное количество американцев, принявших решение воевать на стороне Украины, не называется.