Екатеринбург, 12 июня, 2023, 15:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прохожие обнаружили на дороге тела двух мёртвых мужчин, сообщил 12 июня Е1. RU.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Прохожие обнаружили два мёртвых тела на улице Академика Бардина около четырёх утра 12 июня. При этом трупы лежали через дорогу друг от друга.

Со слов очевидцев, раньше на этом месте была потасовка. Пятеро мужчин кричали и пинали машину, а затем резко разбежались.

Инцидент подтвердили в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области. Убитыми оказались мужчины 1985 и 2002 года рождения.

Обстоятельства трагедии выясняются. Оперативники изучают кадры с камер видеонаблюдения. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в Екатеринбурге двое малолетних детей находились в квартире с телами мёртвых родителей. Жильцы дома на улице Таганской, где семья арендовала квартиру, рассказали об отсутствии взрослых несколько дней. Со слов жильцов, дети всё время плакали, с ними через дверь разговаривали соседи. После того как дверь открыли, в квартире обнаружили мёртвыми мужчину и женщину. В помещении оказались двухлетний мальчик и трёхмесячная девочка. Детей с признаками истощения и обезвоживания доставили в больницу.