Екатеринбург, 15 марта, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Два ребёнка были обнаружены около тел мёртвых родителей в квартире Екатеринбурга, сообщает 15 марта портал E1. RU.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Жильцы дома по улице Таганской, где семья арендовала квартиру, рассказали об отсутствии взрослых несколько дней.

По словам местных жителей, дети всё время плакали, с ними через дверь разговаривали соседи. Экстренные службы, по этим данным, «не торопились» с выездом. Вскрыть квартиру решился один из жильцов, помогали которому курсанты.

После того, как дверь открыли, были обнаружены мёртвыми мужчина и женщина. В помещении находились двухлетний мальчик и трёхмесячная девочка. Детей с признаками истощения и обезвоживания доставили в больницу.

Обстоятельства случившегося уточняются, ведётся проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля тело 35-летнего мужчины обнаружили в одной из квартир в центре Москвы, рядом с трупом сидел двухлетний ребенок, который не понимал, что произошло с его отцом.