Стокгольм, 12 июня, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Ядерные державы продолжили увеличивать количество своих оперативных ядерных вооружений на фоне ухудшающейся геополитической обстановки. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

По информации источника, на январь 2023 года из более 12 тысяч ядерных боеголовок примерно 9500 находились на складах потенциального использования, что на 86 единиц больше, чем в январе прошлого года. При этом около 2 тысяч единиц ядерного оружия находились в состоянии повышенной боевой готовности.

Отмечается, что девять ядерных держав, среди которых Россия, США, Франция, Великобритания, Китай, Индия, Израиль, Пакистан и КНДР, продолжают процесс модернизации и улучшения современных технологий ядерного вооружения.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что в Белоруссии с 7–8 июля начнётся размещение тактического ядерного оружия. Он подчеркнул, что в начале следующего месяца завершается подготовка специальных сооружений.