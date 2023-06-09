Сочи, Краснодарский край, 9 июня, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Размещение в Белоруссии российского ядерного оружия начнётся 7–8 июля. Об этом 9 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM ТЯО в Белоруссии

Глава российского государства отметил, что 7–8 июля заканчивается подготовка специальных сооружений.

«И сразу же начнём мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия», — сказал Путин.

Ранее ИА Регнум сообщало о размещении тактического ядерного оружия России на территории Белоруссии. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что вооружение не передаётся во владение Минска, и контроль над ним, в том числе решение о применении, остаётся за Москвой. Перед этим Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы по размещению ядерного оружия в Белоруссии.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.