Новая Каховка, Херсонская область, 11 июня, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в эфире авторской программы британского политика Джорджа Гэллоуэя отказался отвечать на вопрос, кто может стоять за подрывом Каховской гидроэлектростанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Сеймур Херш

«Я не готов говорить об этом. У меня есть идея, и мне кажется, я понимаю, что произошло, но я не хочу говорить вам о своих догадках прямо сейчас», — сказал Херш.

Таким образом, американский журналист не стал отвечать на вопрос, лежит ли ответственность за подрыв объекта российские или украинские вооружённые силы.

Как передавало ИА Регнум, ранее Сеймур Херш в эфире программу Гэллуэя заявил, что большинство стран мира поддерживают проведение Вооружёнными силами России специальной военной операции на территории Украины. По его словам, подавляющее большинство стран Африки и Азии стали «пророссийскими».