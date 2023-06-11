Братислава, 11 июня, 2023, 23:10 — ИА Регнум. Словакия не сможет значительно содействовать Украине в предоставлении военной поддержки, основной объём помощи страна уже поставила, заявил бывший премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, лидер партии Hlas, пишет Aktuality.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

По информации издания, политик в эфире RTVS сказал, что украинский конфликт может поспособствовать в развитии военной промышленности Словакии.

«Помимо автомобильной промышленности, мы должны дать и конкретизировать определённые заказы военной промышленности, чтобы закончить сборку в Словакии, и мы выиграли от этого», — отметил он.

Сейчас Братислава мало чем может помочь Киеву в военном отношении, но полностью отказывать Украине не собирается, заключил Пеллегрини.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле стало известно, что часть истребителей МиГ-29, переданных ВСУ Словакией, оказались небоеспособными. Некоторые из них будут использованы для восстановления других самолётов. Летательные аппараты прибыли на Украину по земле — это грубое нарушение международных обязательств по реэкспорту российского вооружения, заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.