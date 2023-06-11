Эдинбург, Великобритания, 11 июня, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Полиция Шотландии задержала бывшего первого министра страны Николу Стерджен в связи с расследованием по делу о финансировании правящей Национальной партии, передаёт 11 июня Sky.

Robert Perry/EPA/ТАСС Никола Стерджен

Стерджен до 2023 года занимала пост лидера этой партии.

В полиции Шотландии подтвердили задержание по данному делу, однако не стали называть имени задержанного.

«52-летняя женщина была задержана в качестве подозреваемой по делу о финансировании Шотландской национальной партии. Женщина находится под стражей, ее допрашивают детективы полиции», — сказано в заявлении правоохранительного ведомства.

Ранее британские СМИ сообщали, что полиция намерена в ближайшее время допросить Стерджен в качестве свидетеля или в качестве обвиняемой. Правоохранители проверяют жалобы со стороны лиц, финансирующих Национальную партию, о том, что значительная часть средств (600 тыс. фунтов стерлингов), собранных на кампанию по агитации за проведение нового референдума о независимости Шотландии, была потрачена нецелевым образом.

В марте 2023 года Стерджен подала официальное прошение об отставке королю Великобритании Карлу III. Прошение было принято. Новым лидером правящей Национальной партии и новым первым министром стал Хамза Юсуф, ранее занимавший пост главы минздрава страны. На выборах лидера партии он получил около 52% голосов.