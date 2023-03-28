Эдинбург, Великобритания, 28 марта, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Первый министр Шотландии Никола Стерджен подала официальное прошение об отставке королю Великобритании Карлу III и покинула официальную резиденцию Бьют-Хаус в Эдинбурге. Об этом сообщает 28 марта шотландское издание The Herald.

Dominika Zarzycka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Никола Стерджен

«Прошение было принято, шотландский парламент уведомлен об этом», — говорится в сообщении.

Отставка Стерджен вступает в силу с началом пленарного заседания парламента Шотландии в этот же день.

Стерджен восемь лет руководила шотландским правительством. В 2014 году она стала первой женщиной, занявшей этот пост. О намерении уйти в отставку Стерджен заявила в феврале.

Политик заявила, что с «гордостью» отдаст свой голос, чтобы её преемником утвердили министра здравоохранения Шотландии Хамзу Юсуфа. Она поблагодарила народ Шотландии за привилегию находиться на посту первого министра.

Как сообщало ИА REGNUM, новым лидером правящей Шотландской национальной партии (ШНП) и новым главой правительства станет министр здравоохранения Шотландии Хамза Юсуф. Он победил во втором туре выборов, набрав 52,1% голосов членов партии.