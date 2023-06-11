Севастополь, 11 июня, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Появилось видео отражения нападения беспилотных катеров ВСУ, атаковавших корабль «Приазовье» в юго-восточной части Чёрного моря. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

Кадр из видео Отражение нападения беспилотных катеров ВСУ, атаковавших корабль «Приазовье»

На записи видно, как российские моряки наносят удары по беспилотным катерам ВСУ, в результате поражения объекты взрываются в море, а в небо поднимается дым.

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Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 июня ВСУ пытались атаковать российский корабль «Приазовье» морскими быстроходными безэкипажными катерами. Инцидент произошёл в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Все шесть катеров ВСУ были уничтожены огнём из штатного вооружения «Приазовья».

Отмечается, что корабль «Приазовье» выполнял контроль обстановки по маршрутам газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» в юго-восточной части Чёрного моря. Корабль не получил повреждений и продолжил выполнять свои задачи.