Alessandro Mazza Наводнение в Италии

До девяти человек возросло число погибших в результате наводнения, которое произошло из-за продолжительных интенсивных дождей на севере Италии. Об этом 18 мая сообщила газета Il Messaggero со ссылкой на службы спасения.

Отмечается, что в результате разгула стихии имеются пропавшие без вести и 28 тыс. человек эвакуировали с попавших в зону стихийного бедствия территорий, часть из них осталась без жилья.

Также указывается, что только за последние двое суток в регионе произошло выпадение рекордных 300 мм осадков, а на протяжении последних двух недель выпала их семимесячная норма. При этом в центр наводнения попали 30 городов, в области Эмилия-Романья произошёл разлив свыше 20 рек.

Уточняется, что в результате этого несколько городов изолированы от остального мира, многие территории остались без электричества, а также приостановлено движение автомобилей по местным трассам и региональное железнодорожное сообщение на большом количестве отрезков путей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая руководство автогонок серии «Формула 1» отменило этап Гран-при в Имоле из‑за дождей и наводнения в итальянском регионе Эмилия‑Романья. Гран-при Италии должен был состояться с 19 по 21 мая, однако из-за сильных ливней в Италии персонал автодрома в Имоле на фоне угрозы затопления эвакуировали.