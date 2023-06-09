Амстердам, 9 июня, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции «скифского золота» Украине. Об этом говорится в опубликованном 9 июня постановлении.

«В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. Это решение остаётся в силе. Так сегодня постановил Верховный суд Нидерландов», — говорится в документе.

Как передавало ИА Регнум, порядка 2 тыс. артефактов, в том числе золотые изделия, обнаруженные археологами в Северном Причерноморье, находившиеся в музеях Крыма, в 2014 году были вывезены на выставку в Нидерланды. Голландский музей принял решение не передавать коллекцию России и Украине, пока принадлежность предметов не определит суд или пока стороны не договорятся между собой.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение нидерландского суда о передаче скифского золота Украине — «политизированный и ангажированый вердикт, который ничего не имеет общего со справедливостью». Парламентарий напомнил, что скифское золото было в Крыму ещё задолго до того, как полуостров вообще стал иметь какое-то отношение к Украине.