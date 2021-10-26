Москва, 26 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Решение нидерландского суда о передаче скифского золота Украине — «политизированный и ангажированый вердикт, который ничего не имеет общего со справедливостью». Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«По сути, это такая разновидность культурного рейдерства, помноженного на русофобию. Крымчан продолжают наказывать за их исторический выбор по воссоединению с Россией, и теперь у них просто украдено национальное культурное достояние. В деле о передаче коллекции золота скифов суд Амстердама встал на сторону политики, а не правды», — заявил Слуцкий.

Парламентарий напомнил, что скифское золото было в Крыму ещё задолго до того, как полуостров вообще стал иметь какое-то отношение к Украине. Так, в сентябре 2019 года крымские музеи представили в суд дополнительные сведения о праве собственности на артефакты, включая акты о приемке находок в музейные коллекции, а также фотодокументы, подтверждающие, что экспонаты находились в музеях Крыма еще до передачи полуострова Украинской ССР в 1954 году. Однако суд не принял во внимание очевидного.