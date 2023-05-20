Тайбэй, 20 мая, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Тайвань в ближайшее время обратится к Соединённым Штатам Америки с просьбой ускорить поставка зенитных ракетных комплексов Patriot PAC-3 на фоне повышения рисков эскалации китайско-тайваньского конфликта. Об этом сообщила газета South China Morning Post 20 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Опыт Украины, несмотря на любые споры о точности системы Patriot, побудит Тайбэй возобновить просьбы к Вашингтону ускорить её поставку», — сообщило издание со ссылкой на военного эксперта Чи Лэи.

Отмечается, что поставки американского вооружения на Тайвань могут занять до четырёх лет. При этом на данный момент Тайвань обладает как минимум девятью батареями ЗРК Patriot, которые обеспечивают воздушную безопасность Тайбэя, Гаосюна и другие ключевые объекты.

Как передавало ИА Регнум, ранее журнал Military Watch Magazine сообщил, что зенитный ракетный комплекс Patriot, предоставленный США Вооружённым силам Украины, не смог сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», выпустив при этом все 32 имеющихся боеприпаса на сумму около 96 миллионов долларов.