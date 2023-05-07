Санкт-Петербург, 7 мая, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский «Зенит» со счетом 3:2 обыграл на домашней «Газпром-Арене» московский «Спартак» в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) и досрочно стал чемпионом страны.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики команды «Зенит»

В составе чемпионов отметились Клаудиньо (13-я минута), Андрей Мостовой (39) и Иван Сергеев (90+2). За «Спартак» забили Кейта Бальде (33) и Квинси Промес (85, с пенальти). С 76-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве, красную карточку получил защитник Алексис Дуарте.

«Зенит» после 26 матчей набрал 64 очка и стал недосягаем для занимающего вторую строчку московского ЦСКА, в активе которого 50 очков. Армейцы за оставшиеся четыре тура могут набрать максимум 12 очков.

«Зенит» в пятый раз подряд завоевал титул чемпиона России, всего на счету клуба из Санкт-Петербурга девять побед (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).

За десятую победу в чемпионатах страны «Зенит» получит право нанести вторую звезду на свой логотип.

К пятому подряд титулу «Зенит» привел главный тренер Сергей Семак, возглавивший клуб в 2018 году. Вместе с ним команда выиграла Кубок России и три Суперкубка России.