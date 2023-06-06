Ульяновск, 6 июня, 2023, 19:31 — ИА Регнум. По уголовному делу об отравлениях сидром в Ульяновской области задержан второй подозреваемый, он поставлял спиртосодержащую продукцию, сообщил 6 июня адвокат предпринимателя Анара Афата оглы Гусейнова Вусал Шейдаев.

«Хотелось пояснить, что только лишь благодаря Гусейнову на его смене был задержан человек, который поставлял в Самарскую область спиртосодержащую продукцию», — сказал защитник, предположив, что именно в этой продукции содержался метанол.

Следствие просит арестовать подозреваемого на 2 месяца, то есть по 5 августа. Ранее ульяновский суд арестовал Гусейнова два месяца.

О массовых отравлениях суррогатным алкоголем по всей России стало известно 5 июня. Больше всего отравлений зафиксировано в Ульяновской области. По последним данным, в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащими напитками, спасти жизни 20 человек не удалось.

6 июня в региональном управлении МВД России сообщили, что в изъятом в Ульяновской области контрафактном алкоголе обнаружили примеси метанола и этилбутирата в опасном для здоровья количестве.