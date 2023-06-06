Ульяновск, 6 июня, 2023, 16:23 — ИА Регнум. В Ульяновской области число жертв отравления суррогатным алкоголем возросло до 20, сообщили 6 июня в региональном Минздраве.

УМВД России по Ульяновской/ТАСС Алкогольная продукция «Мистер Сидр» в магазине

Ранее сообщалось о 18 погибших.

Отмечается, что врачи делают всё возможное для спасения жизни и здоровья пострадавших от отравления.

«По последним данным, в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащими напитками. (Из них) спасти жизни 20 человек, к сожалению, не удалось», — сообщили в Минздраве.

В настоящее время 31 пациент находится под наблюдением врачей в стационарах, добавили там.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня стало известно о массовых отравлениях в различных регионах России суррогатным сидром. Известно о более чем 25 летальных исходах и о большом числе пострадавших в Ульяновской, Нижегородской и Самарской областях, а также в Республиках Удмуртия и Чувашия.

На данный момент по делу о массовом отравлении задержаны пять человек, среди которых учредитель предприятия 32-летний Анар Гусейнов.