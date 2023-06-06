Штат Миссури, США, 6 июня, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Заключенного Майкла Тисиуса, приговоренного к высшей мере наказания за двойное убийство, намерены казнить в американском штате Миссури. Об этом 5 июня сообщили в офисе губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

«Губернатор Майк Парсон подтвердил, что штат Миссури приведет в исполнение приговор Майклу Тисиусу во вторник, 6 июня 2023 года, в соответствии с распоряжением верховного суда Миссури», — сказано в заявлении.

Отмечается, что в июне 2000 года Тисиус предпринял неудачную попытку помочь бывшему сокамернику сбежать, в результате чего погибли два офицера из числа тюремной охраны. После ареста Тисиус дал как письменные, так и устные признания в совершении преступления.

Заключённый подавал прошение о помиловании, но губернатор штата отклонил его. Верховный суд штата, в свою очередь, отказал в прошении приостановить приведение приговора в силу.

Если приговор будет приведён в исполнение, то казнь 42-летнего осуждённого станет третьей в штате Миссури и 12-й в США с начала 2023 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что согласно ежегодному обзору правозащитной организации Amnesty International, число казней в мире в 2022 году стало самым высоким за пять лет. По данным организации, к высшей мере наказания приговорили 883 человека, что на 53% больше, чем годом ранее.