Брюссель, 5 июня, 2023, 19:24 — ИА Регнум. В Косово начали прибывать первые подразделения НАТО, призванные усилить контингент альянса в регионе (KFOR). Об этом 5 июня говорится в сообщении пресс-службы альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Отмечается, что подкрепления НАТО начали прибывать в Косово 5 июня после того, как в столкновениях получили ранения 30 солдат KFOR. Альянс усилит своё присутствие в основном за счет 500 турецких военнослужащих из 65-й механизированной пехотной бригады. Они разместятся на военной базе Султан Мурад.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Косово началось развёртывание турецкого батальона сил специального назначения.

Обстановка в Косово обострилась 29 мая, когда начались столкновения между проживающими в крае сербами и правоохранителями. Так, жители городов Звечана, Лепосавича, Зубина-Потока, в которых в подавляющем количестве проживает сербское население, выступили против избрания мэрами косовар с учётом того, что большинство граждан вообще отказалось от голосования на выборах.

Во время протестов сербы попытались прорваться в администрации городов, но их атаковали натовские миротворцы.