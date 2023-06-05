Москва, 5 июня, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили пятичасовой полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

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«Два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей продолжительностью около пяти часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи самолётов МиГ-31 обеспечивали истребительное сопровождение.

В Минобороны добавили, что полёты над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей, Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана лётчики дальней авиации совершают регулярно.

Также отмечается, что все полёты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в апреле два стратегических ракетоносцев Ту-160 более 14 часов выполняли плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Экипажи в ходе полёта осуществили ночную и дневную дозаправку топливом в воздухе.