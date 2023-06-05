Минск, 5 июня, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Попытка Запада ограничить свободное движение грузов железнодорожным и автомобильным транспортом как из России, так и из Белоруссии обречена на провал. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко подчеркнул, что как бы ни пытались разделить Белоруссию и Калининградскую область искусственными барьерами, сделать этого не получится.

Он напомнил о предпринятой Западом в 2022 году беспрецедентной попытке ограничить свободное движение грузов железнодорожным и автомобильным транспортом из России и из Белоруссии.

«Эта попытка была обречена на провал. Как бы нас ни пытались разделить искусственными барьерами, не получится», — приводит его слова агентство Белта.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2022 года Литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении транзита через Литву товаров, попавших под санкции ЕС, в том числе остановлено движение почти половины грузов по железной дороге. На что МИД России заявил главе дипломатической миссии Литвы в Москве Виргинии Умбрасене протест с требованием «незамедлительной отмены этих рестрикций», расценив данные меры как «открыто враждебные».