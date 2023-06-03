Самара, 3 июня, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Столичный футбольный клуб «Спартак» огласил состав на последний матч сезона 30-го тура Российской премьер-лиги с командой «Крылья Советов». Игра состоится в субботу, 3 июня, на самарском стадионе «Солидарность Арена».

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики «Спартака»

В состав московской команды вошли: Александр Максименко, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Никита Чернов, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс, Михаил Игнатов, Антон Зиньковский и Квинси Промес.

Игра начнётся в 17:00 по московскому времени. «Спартак» в этом матче поборется за серебро чемпионата России, «Крылья Советов» —за непопадание в зону стыковых матчей.

Как ранее сообщало ИА Регнум, нападающий «Спартака» Промес побил рекорд по голам в России среди легионеров. Нидерландский футболист во время матча с петербургским «Зенитом» забил 86-й гол в чемпионатах России по футболу. Так, спортсмен стал рекордсменом по количеству голов, следом за ним расположились иранец Сердар Азмун, забивший за «Зенит» 85 голов, и бразилец Вагнер Лав, повторивший тот же результат, играя за ЦСКА.