Тель-Авив, Израиль, 3 июня, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Трое израильских военных погибли в перестрелке с египетским полицейским у границы с Египтом. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Израиля

«Рано утром двое солдат, мужчина и женщина, были убиты нападавшим, который открыл по ним огонь, когда они охраняли военный пост на границе с Египтом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что позднее в ходе поисков военные опознали нападавшего на территории Израиля, после чего началась перестрелка, в ходе которой израильские солдаты ликвидировали нападавшего.

«В ходе перестрелки был убит солдат Армии обороны Израиля», — отмечается в заявлении.

Также указывается, что нападавший оказался «египетским полицейским», и добавляется, что расследование инцидента ведётся вместе с египетской армией.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля израильский солдат получил ранения в ходе ожесточённых столкновений с палестинцами в городе Бейт-Уммар на Западном берегу реки Иордан. После этого израильские военные открыли огонь боевыми патронами в направлении стрелявших. Затем раненому оказали медпомощь и доставили в госпиталь для дальнейшего лечения.