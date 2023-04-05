Тель-Авив, Израиль, 5 апреля, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Военнослужащий Израиля был ранен во время ожесточённых столкновений с палестинцами в городе Бейт-Уммар на Западном берегу реки Иордан. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

EPA/ABED AL HASHLAMOUN/ТАСС Военнослужащие Израиля

Отмечается, что ранее в Бейт-Уммаре начались массовые беспорядки, участвовавшие в них жгли автомобильные покрышки, а также бросали в израильских военных камни и взрывные устройства.

«Во время беспорядков солдат был ранен открывшими огонь вооруженными подозреваемыми, солдаты ответили выстрелами боевыми патронами в направлении источника огня», — говорится в сообщении.

Также указывается, что раненому была сразу оказана медпомощь, затем он был доставлен в госпиталь для дальнейшего лечения.

«Солдаты ведут поиски [открывших огонь] подозреваемых», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько десятков палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими полицейскими в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. После этого в некоторых городах на Западном берегу реки Иордан вспыхнули акции протеста.