Москва, 3 июня, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Студентка факультета журналистики МГУ обратилась в полицию из-за настойчивого преследования со стороны молодого человека, с которым она познакомилась на университетском балу. Об этом 3 июня сообщил источник ИА Регнум.

Как рассказал собеседник издания, неприятная история с девушкой по имени Дарья произошла ещё зимой, но призналась в этом и сообщила в правоохранительные органы она только сейчас. На репетициях постановки новогоднего праздника, проходивших с осени 2022 года в вузе, один из кавалеров начал проявлять к ней чрезмерное внимание. Затем Александр В. предложил поработать администратором в своей группе во «ВКонтакте» за 12 тысяч. Дарья согласилась, но через пару месяцев решила прекратить сотрудничество.

В конце марта, чтобы забрать заработанные деньги, ей пришлось поехать в гостиницу, хотя ранее она договаривалась со своим работодателем, что встречи будут проходить только в общественных местах. В номере молодой человек её уже ждал, накрыл стол с фруктами, круассанами и соком. Но, выпив предложенный им напиток, девушка почувствовала себя плохо: потемнело в глазах. Закружилась голова. Александр, воспользовавшись беспомощным состоянием девушки, попытался её изнасиловать.

Однако ей удалось вырваться. Она вцепилась молодому человеку в шею, а когда он от боли ослабил хватку, выскочила из номера. О происшествии из-за страха никому долго не рассказывала.

Девушка призналась, что после всего произошедшего в гостинице Александр начал её ежедневно преследовать, пытался заговорить и домогался. Устав от этих преследований, Дарья обратилась в полицию. Правоохранительные органы начали проверку по факту попытки действий сексуального характера.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая в Москве неизвестный изнасиловал 18-летнюю девушку и извинился. После совершения преступления незнакомец помог своей жертве умыться, подведя её к ручью, и попросил у неё прощения, а затем помог выбраться из оврага, в который столкнул её ранее, и сбежал.