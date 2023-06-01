Вашингтон, 2 июня, 2023, 02:58 — ИА Регнум. Член Палаты представителей Соединённых Штатов Америки Чип Рой направил главе Министерства обороны Ллойду Остину письмо с просьбой отчитаться о средствах, которое ведомство выделяет на проведения мероприятий в рамках «Месяца гордости ЛГБТ».

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ. США

«Цель вооружённых сил — защищать США и их интересы от тех, кто во всём мире хочет нас уничтожить, а не использовать деньги налогоплательщиков для продвижения идеологий», — говорится в обнародованном письме американского конгрессмена.

Чип Рой также потребовал от Пентагона предоставить документы о каждом случае празднования «Месяца гордости ЛГБТ» в ВС США в текущем году. По его мнению, трата денег ведомства на подобные мероприятия является неприемлемым и губительным.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая Московский мировой суд оштрафовал американскую компанию Google на сумму в 3 миллиона рублей за отказ удалить информацию, связанную с пропагандой ЛГБТ. Оба видеоматериала, размещённых на видеохостинге YouTube, обнаружил Роскомнадзор и потребовал от Google их удаления.