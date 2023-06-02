Москва, 2 июня, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Актёр театра и кино, заслуженный артист России, известный по сериалам «Интерны» и «След», Валерий Громовиков скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщил Хабаровский ТЮЗ в Telegram-канале.

Кадр из к/ф «Интерны». Реж. Максим Пежемский. 2010–2016 г. Россия Актер Валерий Громовиков

«Артист, умеющий играть и трагедию, и лирику, и драму. Артист, умеющий быть удивительно трогательным и гомерически смешным», — говорится в некрологе.

Смерть наступила 30 мая 2023 года. Причину в театре не назвали.

Громовиков работал в Хабаровском ТЮЗе с 1981 по 2003 год, но и после ухода сохранил дружбу с его артистами. Он сыграл там порядка ста ролей, участвовал в постановках «Вишнёвый сад», «Винни Пух и все, все, все», «Театр времён Нерона и Сенеки» и других. Коллеги по актёрскому цеху его называли «Гром».

Валерий Громовиков также сыграл более 80 ролей в художественных фильмах. Карьеру в кинематографе он начал с детективного мини-сериала «На углу, у Патриарших». Также играл в сериалах «Кулагин и партнёры», «Не родись красивой», «Глухарь» и во многих фильмах.