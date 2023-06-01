Лондон, 1 июня, 2023, 22:21 — ИА Регнум. Любые производственные объекты британской оружейной компании BAE Systems, размещённые на территории Украины, будут законными целями для российских сил. Об этом 1 июня заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин на телеканале «Россия-24».

Mid.ru Андрей Келин

Он прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможном размещении на территории Украины предприятия BAE Systems, чтобы выпускать продукцию для Киева и её ремонтировать.

«Такие мощности по производству западной техники, даже если это когда-то и состоится, станут нашими законными целями для ударов, ещё, видимо, на ранних стадиях», — сказал Келин.

Посол добавил, что строительство британского завода на Украине пока всерьёз не обсуждают, речь лишь идёт об офисе компании в Киеве.

Отметим, что BAE Systems является одной из крупнейших компаний по производству оружия в мире. Она в том числе производит танки Challenger 2 и истребители Typhoon.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава МИД Британии Джеймс Клеверли оправдал атаку украинских беспилотников на Москву и Московскую область, заявив, что это якобы является самообороной для Киева. На это замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил, что любое британское должностное лицо, разделяющее подобную позицию, может стать законной военной целью для России.