Туапсе, Краснодарский край, 26 мая, 2023, 01:54 — ИА Регнум. В Краснодарском крае, в море в 8 км от Туапсе вечером 25 мая зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4 и 4,3, которые ощущались в 13 населённых пунктах региона. О землетрясениях сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

LEhAN Порт. Туапсе

По информации спасателей, поступило 95 обращений от населения, пострадавших нет.

Первое сейсмособытие магнитудой 4,3 произошло в 22:05 по местному времени.

«В 25 мая в 22:40 в море на глубине 5 км зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,4 по шкале Рихтера. В Туапсе — 4-5 баллов, в Геленджике 2-3 балла», — пояснили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 неподалеку от Курил.

Эпицентр располагался в 39 км от села Малокурильского на острове Шикотан. Очаг подземных толчков был на глубине 41 км.

В Камчатском крае произошли два землетрясения с эпицентром в Тихом океане.