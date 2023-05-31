Вена, 1 июня, 2023, 00:53 — ИА Регнум. Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) запретила журналистам западных изданий Bloomberg, The Wall Street Journal и Reuters посещать свою штаб-квартиру в Вене. Об этом в среду, 31 мая, сообщила газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ОПЕК

По данным источника, инициатором подобной ограничительной меры стал глава Министерства энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. При этом о причинах такого решения не сообщается.

Отмечается, что запрет в первую очередь коснётся мероприятия, которое пройдёт 4 июня в Вене, в ходе которого страны — члены ОПЕК обсудят и согласуют политику организации по добыче нефти на вторую половину текущего года.

Как передавало ИА Регнум, ранее страны ОПЕК+, согласно данным Международного энергетического агентства, по итогам апреля сократили объём добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки. Отмечалось, что за данный период Россия сохранила объём добычи топлива на уровне 9,6 миллиона баррелей в сутки.