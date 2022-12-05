Санкт-Петербург, 31 мая, 2023, 11:34 — ИА Регнум. В России стартовал Всероссийский конкурс «Послы Победы. Ленинград». Об этом сообщили в общественном движении «Волонтёры Победы».

Павел Бедняков/РИА Новости «Волонтёры Победы»

Стать участником конкурса может любой россиянин в возрасте от 18 до 55 лет, который в течение года активно участвовал в добровольческой деятельности в сфере сохранения исторической памяти и оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Заявки можно подать до 20 июня включительно. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды. рф и выполнить конкурсное задание, отражающее работу волонтёра по сохранению исторической памяти и помощи Героям. Участниками слёта победителей конкурса станут 100 лучших добровольцев со всей России.

Победители примут участие во Всероссийском слёте «Связь поколений» и помогут в сопровождении Парада в честь Дня Военно-Морского Флота в Петербурге и Кронштадте 30 июля.

Впервые добровольцы из разных регионов России сопровождали Военно-морской парад в 2022 году. В этом году председатель Центрального штаба «Волонтёров Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко вновь обратилась в Министерство обороны с предложением об участии волонтёров и получила положительное решение.

Помимо сопровождения Военно-морского парада победители конкурса пройдут образовательную программу, посетят музеи Санкт-Петербурга, а также примут участие в мероприятиях, направленных на сохранение исторической памяти и помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Всероссийский конкурс «Послы Победы. Ленинград» организуют Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» и Главное управление Военно-Морского флота.

Как сообщало ИА Регнум, главный военно-морской парад состоится в День Военно-Морского Флота (ВМФ) России, 30 июля, в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В 2022 году в параде приняли участие более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих.

В волонтёрской деятельности в 2022 году благодаря внедрению лучших практик, направленных на содействие активному долголетию, приняли участие почти 165 тысяч граждан России в возрасте от 55 лет и старше.