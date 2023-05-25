Москва, 25 мая, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Почти 165 тысяч граждан России в возрасте от 55 лет и старше приняли активное участие в волонтерской деятельности в 2022 году благодаря внедрению лучших практик, направленных на содействие активному долголетию. При поддержке национального проекта «Демография» в регионах появляются новые проекты для вовлечения людей старшего возраста в общественную жизнь и добровольческую деятельность.

Применяя свои знания и умения на пользу другим, «серебряные» добровольцы еще и продлевают собственную жизнь, делая ее насыщеннее.

Область применения знаний и опыта старшего поколения может быть абсолютно разной. К примеру, волонтеры в Балаковском районе Саратовской области ставят увлекательные кукольные спектакли. Добровольцы проекта «Никогда не поздно играть в куклы» сами мастерят кукол, декорации, и сами же ставят спектакли перед детьми, прививая им любовь к театру и налаживая связь между поколениями.

Сказки кукольного театра «Жила-была царевна», «Свинопас», «Строптивая Маша» и другие уже увидели более 3000 маленьких зрителей. Среди них — воспитанники детских домов и приютов, ребята из оздоровительных лагерей и центров, пунктов временного размещения вынужденных переселенцев.

Видя искренний отклик аудитории, слыша дружные аплодисменты, «серебряные» волонтеры чувствуют: их труд востребован, поэтому они не стоят на месте, развиваются, идут вперед.

«Наш волонтерский проект «Никогда не поздно играть в куклы» приобщает детей к правильным человеческим ценностям, дает им новые знания и расширяет эстетические горизонты, учит думать и размышлять. Дети — это наше будущее. Мы хотим, чтобы оно было хорошим и светлым», — говорит заведующая отделениями дневного пребывания и срочного социального обслуживания Комплексного центра социального обслуживания населения Балаковского района Алина Лавина.

Министерство социального развития Саратовской области Социальный проект «Никогда не поздно играть в куклы» вошел в число финалистов Всероссийского конкурса лучших практик активного долголетия

«Серебряное» волонтерство развивается по всей стране, ведь почти 25% жителей РФ — люди старше трудоспособного возраста. Дополнительные возможности, новые форматы по организации их досуга и обучения ежегодно представляют на Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия для дальнейшего тиражирования в других регионах. Именно привлечение к волонтерству стало одним из самых популярных направлений последнего отбора.

Во время занятий с детьми волонтеры старшего возраста получают не только новые знания, но и позитивные эмоции от общения. «Серебряные» волонтеры из Малой Вишеры Новгородской области занимаются с детьми и подростками из многодетных, малообеспеченных, опекунских семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Они проводят для детей творческие мастер-классы, сопровождают своих подопечных во время посещения музеев, кинотеатров, праздничных и спортивных мероприятий.

«Жизненный и профессиональный опыт, стремление оставаться «на волне», сложившиеся с годами идеалы и принципы «серебряных» волонтеров позволяют им стать незаменимыми добрыми помощниками и наставниками детей, нуждающихся в заботе и поддержке», — отметила заместитель директора Маловишерского комплексного центра социального обслуживания населения Ирина Семенова.

Проект «Внуки деда» в городе Вязники Владимирской области объединил сразу три поколения: людей «серебряного» возраста, родителей и детей. Активная группа дедушек и бабушек каждую неделю выезжает прямо на дом к семьям с особенными детьми. Они играют и гуляют вместе с детьми, делятся своим опытом и мудрыми советами с родителями в вопросах, касающихся воспитания детей или организации быта.

dom-v33. social33.ru В Вязниковском Пансионате реализуется социальный проект #внукиДеда

«Наш проект приносит добро всем участникам. Люди старшего возраста получили возможность восполнить родственные связи и помочь семьям, где проживают дети с ограниченными возможностями здоровья. Младшее поколение приобрело любовь и внимание со стороны дедушек и бабушек, а их родители — дополнительную поддержку и немного свободного времени», — говорит директор Вязниковского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Пансионат имени Е. П. Глинки» Екатерина Сергеева.

В Санкт-Петербурге проживает одна из самых первых в России «серебряных» волонтёров — 80-летняя Тамара Долгушевская. Более 12 лет она помогает совершать добрые дела. Работая в команде с молодыми добровольцами, она и трое других волонтеров, решили создать своё движение — «серебряное». И теперь в северной столице работают больше тысячи единомышленников.

«Когда набираем людей, несколько раз встречаемся, рассказываем, какие проекты есть. Всегда стараюсь найти тонкие ниточки, которые приведут людей к нам. Даже если человек не хочет ходить на массовые встречи, находим подход. Например, многие женщины моего возраста любят вязать. Я их приглашаю на акцию «Нить добра», вязать вещи для маленьких деток. Я постоянно восхищаюсь, как раскрываются люди в добрых делах», — делится Тамара Долгушевская. По её мнению, волонтёрство — это спасение для пожилых людей: «Если человек не активен, отрезан от мира, он замыкается. Так не должно быть, не должно быть чужих стариков и старушек, они все наши. Без общения человек, как цветок без воды, — погибнет, засохнет».

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Демография» призван сделать так, чтобы люди жили как можно дольше без ограничений, вызванных возрастными изменениями и хроническими заболеваниями. В регионах страны развиваются различные проекты для поддержания активного и здорового долголетия, повышается доступность гериатрической помощи.