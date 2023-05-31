Вашингтон, 31 мая, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Американская компания Lockheed Martin планирует отправить властям Соединённых Штатов Америки запрос на сумму 38 миллиардов долларов с целью устранения неполадок, которые были выявлены в системе охлаждения двигателей истребителей F-35.

(сс) Official U.S. Navy Page F-35

«Дополнительное тепло ускоряет износ двигателя, сокращает его срок службы и увеличивает затраты на техническое обслуживание на 38 миллиардов долларов», — сообщили Bloomberg в Счётной палате США.

По данным Bloomberg, на сегодняшний день F-35 является самым дорогостоящим в мире вооружением. Совокупная стоимость истребителей достигает порядка 412 миллиардов долларов, а техническое обслуживание всего авиапарка этих истребителей в ближайшие 77 лет обойдётся США в 1,3 триллиона долларов.

F-35 — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения и имеет три модификации: F-35A (наземный истребитель), F-35B (истребитель с коротким взлётом и вертикальной посадкой) и F-35C (палубный истребитель для военно-морских сил.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля компания Lockheed Martin получила дополнительный заказ на истребители пятого поколения F-35. Как сообщили в министерстве обороны США, всего заказ оформлен на сумму в 7,8 миллиарда долларов.