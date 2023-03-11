Вашингтон, 11 марта, 2023, 04:36 — ИА Регнум. Три железных меча и кремниевый топор, обнаруженные в посылке из России, передала Украине таможня США. Об этом 10 марта сообщает издание Foreign Policy.

Пресс-служба Института археологии РАН Найденный в захоронении топор

Уточняется, что торжественная церемония передачи ценных артефактов состоялась в посольстве Украины в США. Железные мечи учёные института археологии НАН Украины датируют VI–V веком до нашей эры, навершие топора относят к третьему веку до нашей эры.

«Представленное в посольстве оружие было изъятыми артефактами, которые отправили из России», — уточняет издание. При этом до сих пор точно не определено место происхождения оружия, нет никаких данных, что оно выполнено на территории современной Украины.

Отмечается, что оружие было найдено в одной из посылок, прибывших в США из Краснодарского края. Всего таких посылок с различными артефактами было перехвачено в аэропорту Нью-Йорка около 20. Экспертиза содержимого посылок пока не завершена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2021 году апелляционный суд Амстердама принял решение о передаче Украине коллекции скифского золота, которая зимой 2014 года была отправлена из четырех крымских музеев на выставку в Нидерланды. Экспонаты планировалось вернуть в музеи Крыма летом 2014 года.