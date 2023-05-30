Киев, 30 мая, 2023, 16:14 — ИА Регнум. По всей Украине 30 мая происходят отключения электроэнергии. Об этом сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.

Иван Шилов ИА REGNUM Отключение света на Украине

«30 мая с 13:28 (по московскому времени) по всей стране происходят отключения света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре», ― говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Как пояснили в холдинге, его повлекло снижение частоты в объединённой энергосистеме Украины.

В «Укрэнерго» заявили, что около 13:00 произошло аварийное отключение нескольких магистральных высоковольтных линий, из-за чего сработала автоматика и частично пропал свет в ряде областей. Причины произошедшего устанавливаются.

Глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович в Telegram-канале написал о том, что в области из-за сбоя в сети электроснабжения нет света. По данным Telegram-канала «Страна. ua», без электроэнергии осталась часть потребителей Сумской, Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Харьковской и Киевской областей. В Киеве аварийные отключения света зафиксировали в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком, Шевченковском районах.

Отмечается, что в некоторых регионах энергоснабжение уже восстанавливают.

Как сообщало ИА Регнум, минэнерго Украины 18 мая сообщило о повреждении объектов энергетики на территории страны в результате ударов. В результате без света остались более 20 населённых пунктов. Также сообщили о проблемах с электроэнергией в Хмельницкой и Николаевской областях. По данным ведомства, в зону отключения электроэнергии попали 1,7 тысячи потребителей.

В начале мая в результате ракетного удара по территории Украины сетевая инфраструктуре в Херсонской и Днепропетровской областях получила серьёзные повреждения.